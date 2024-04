Calciomercato Lazio, per il centrocampo spunta l’idea Sissoko dello Strasburgo: su di lui però anche altri due club di A

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi sul giovane talento del 97 sul quale ci sarebbero altri due club di A

Nonostante la stagione sia ancora in corso, il calciomercato della Lazio inizia già a prendere forma con il club capitolino che non vuole perdere tempo in vista del futuro. A tal proposito secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società avrebbe messo gli occhi su un giovane classe 97′ ovvero Sissoko dello Strasburgo. Il giocatore spiega il giornalista, è in scadenza quindi sarebbe un acquisto a parametro zero e su di lui ci sarebbero anche Fiorentina e Bologna.