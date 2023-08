Calciomercato Lazio, per il centrocampo spunta il nome di un ex Milan

Calciomercato Lazio, secondo quanto viene riportato da Tuttomercatoweb i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un ex Milan

Continuano ogni giorno a susseguirsi una lista di nomi per il mercato della Lazio, in particolare per il centrocampo. Secondo quanto riportato da TMW i biancocelesti viste le difficoltà su Ricci, avrebbero messo gli occhi su un ex Milan ovvero Vranckx.

Il Wolfsburg proprietario del suo cartellino, non avrebbe problemi a lasciarlo partire e valuta il suo cartellino 10 milioni di euro, e su di lui ci sono Psv e Burnley.