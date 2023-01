Calciomercato Lazio, per il centrocampo si guarda in casa Bologna

Calciomercato Lazio, i biancocelesti per la prossima sessione di mercato per il centrocampo guardano in casa Bologna

I nomi caldi che fanno gola ai club europeei sono Milinkovic e Luis Alberto, ma più volte il presidete Lotito ha ribadito che i due calciatori, in particolare il sergente non lasceranno la Lazio.

Il club biancoceleste però non vuole comunque farsi cogliere impreparato, e valuterebbe alcuni nomi per il centrocampo. Oltre a Ilic, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i biancocelesti valutano anche Dominguez in scadenza di contratto col Bologna nel 2024.

La rosea spiega che il club bolognese avrebbe offerto al giocatore 1,5 milioni di euro per il rinnovo, ma il ragazzo non ha dato ancora il suo assenso.