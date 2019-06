Calciomercato Lazio, per il centrocampo c’è Yazici: la possibile trattativa

Calciomercato Lazio, il ds Tare e Simone Inzaghi fissano le condizioni per prendere Yazici

Yusuf Yazici, 22enne del Trabzonspor, è l’obiettivo per il centrocampo della Lazio, in caso di cessione di Milinkovic (sempre più vicino al PSG). Il turco ha una valutazione di 15 milioni. Dopo la cessione del serbo Tare potrebbe affondare il colpo.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, mister Simone Inzaghi al di là della questione Milinkovic vorrebbe un altro innesto in mezzo al campo. Ad Auronzo sarà valutato Valon Berisha, in caso di esito positivo probabile una sua riconferma. A quel punto sarà preso soltanto un altro giocatore che nell’idea del tecnico andrà a sostituire Sergej. Riflessioni in corso dalle parti di Formello.