Calciomercato Lazio, il centrocampista per Sarri può arrivare dal Brasile: spunta il nome di Pepé per i biancocelesti

Come spiega la Gazzretta dello Sport, l’ultima idea per il calciomercato Lazio arriverebbe direttamente dal Brasile. I biancocelesti sono in cerca di un centrocampista e il nome nuovo è quello del brasiliano Pepé, ora in forza al Gremio.

Classe 1998, non ha costi così proibitivi (5 milioni per il cartellino e 1,5 di ingaggio), con i brasiliani che accetterebbero anche un prestito con obbligo di riscatto. L’ostacolo potrebbe essere il passaporto da extracomunitario, ma le origini italiane della madre potrebbero arrivare in soccorso.