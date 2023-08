Calciomercato Lazio, Pellegrini: vanno avanti i contatti con la Juve. La situazione. C’è fiducia sul possibile ritorno in biancoceleste del difensore

Come riporta Gianluca di Marzio, vanno avanti i contatti tra Lazio e Juve per Pellegrini. Sarri rivorrebbe il difensore nella squadra e ci sarebbe fiducia per un suo ritorno in biancoceleste.