Calciomercato Lazio: Pellegrini a Roma, ma lo allontana Immobile. Il terzino è tornato in Germania con nulla di fatto

Lotito ha promesso almeno un colpo e da giorni ha messo il turbo: l’altro ieri Luca Pellegrini è sbarcato a Roma in gran segreto, ma Enzo Raiola deve ancora piazzare Fares, rimane il gioco a incastro sull’ingaggio. Ieri pomeriggio l’ex Juve è ripartito per Francoforte con un nulla di fatto, anzi forse con il sorpasso di un colpo in attacco, che escluderebbe il suo acquisto. Anche per la questione – fa presente Il Messaggero – dell’infortunio di Ciro Immobile.