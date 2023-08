Calciomercato Lazio, Pellegrini: Di Marzio fa il punto sull’ex Cagliari

Pellegrini, il giornalista ed esperto di mercato fa il punto della situazione riguardo l’ex Cagliari: tutti i dettagli

Il calciomercato della Lazio continua ad essere in fase di evoluzione, con i biancocelesti a lavoro per riportare Luca Pellegrini nella capitale. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ci sarebbe un ostacolo riguardo la conclusione della trattativa ossia che i due club non hanno definito il trasferimento.

Il giornalista spiega che la Lazio ha presentato un offerta diversa alla Juventus, diversa per l’obbligo di riscatto e ora si spera di poter ricucire in tempi rapidi.