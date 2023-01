Calciomercato Lazio: per Pellegrini può arrivare l’aiuto dalla Juve sullo stipendio. Provvidenziale la cessione di Fares

O Sanabria o Pellegrini. Secondo il Corriere dello Sport è difficile che entrambi sbarchino alla Lazio nella sessione di gennaio. Sempre considerando l’uscita di Fares in prestito altrove. I manager dei due terzini sono gli stessi e per questo stanno lavorano da settimane per intavolare una doppia operazione con Lotito.

La Lazio prenderebbe Pellegrini in prestito fino al 2024 (il prestito biennale può essere concesso in Italia, c’è una deroga nonostante il divieto internazionale scattato a luglio 2022. La Juve avrebbe fatto cadere il veto alla cessione di Pellegrini ai biancocelesti, ma gli ostacoli sono due. L’ingaggio da 3 milioni netti, per il primo anno ammortizzabile sfruttando un “aiuto” da parte della Juve, lo stesso che sta favorendo l’Eintracht (i bianconeri pagano metà stipendio di Pellegrini). E il prezzo dell’eventuale riscatto da riconoscere nel 2025.