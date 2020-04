Calciomercato Lazio, interesse per Pellegri: su di lui anche Bologna e Milan

Calciomercato Lazio, nuovo nome per il mercato biancoceleste: interesse per Pietro Pellegri classe 2001

Un altro nome si aggiunge a quelli che in queste settimane sono già stati fatti in casa Lazio come possibili acquisti per la prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti i biancocelesti sarebbero interessati anche a Pietro Pellegri, ex Genoa ora al Monaco.

La concorrenza però sul classe 2001 è tanta: piace infatti anche a Bologna e Milan. Non è esclusa quindi una staffetta quando si aprirà la sessione di mercato.