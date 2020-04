Calciomercato Lazio, idea Dendoncker del Wolverhampton

Calciomercato Lazio, piace il belga in forze al Wolverhampton: 25 anni che può giocare sia in difesa che a centrocampo

La Lazio pensa a già alla prossima stagione. La squadra di Inzaghi quasi certamente sarà impegnata in Champions e serviranno alcuni acquisti per rinforzare la rosa. Tra i tanti nomi sul taccuino del ds Tare c’è anche Leander Dendoncker del Wolverhampton.

25 anni per il calciatore che può giocare sia come difensore che a centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport il suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro ma l’operazione sarebbe affidata a Mendes che ha un legame molto stretto con la proprietà del club. Il belga ha giocato 20 gare in questa stagione da centrocampista centrale, 7 da interno destro e 16 da difensore.