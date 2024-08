Calciomercato Lazio, decisione a SORPRESA! Un big TAGLIATO FUORI: può partire in questi ultimi giorni

Calciomercato Lazio, una decisione a sorpresa: un big tagliato fuori dai progetti futuri del club biancoceleste. Le ultime

Come spiegato dal collega Nicolò Schira, alla fine anche Pedro sta rischiando di essere tagliato fuori clamorosamente dai progetti futuri del club biancoceleste, nei quali in questo momento non rientrerebbe.

Lo spagnolo sarebbe diventato improvvisamente un nome in uscita, vista anche la situazione liste e l’ormai noto problema degli over 22. Il calciomercato Lazio potrebbe quindi cercargli una sistemazione in questi ultimi giorni.