Calciomercato Lazio, il Como VUOLE l’esterno biancoceleste: le ultime sul futuro della squadra di Igor Tudor

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Como è sulle tracce dell’esterno della Lazio Pedro. Il club ha conquistato la promozione in Serie A dopo 21 anni e vuole costruire una squadra competitiva per rimanerci e per sognare in grande.

Inoltre, l’allenatore Cesc Fabregas conosce molto bene Pedro e potrebbe provare a convincerlo. Il giocatore biancoceleste ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e, per il momento, non sembra destinato a rinnovare.