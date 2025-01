Calciomercato Lazio, Patric non dà garanzie: Fabiani ha chiesto il prestito di questo difensore

Calciomercato Lazio, i biancocelesti ci provano per il difensore dello Strasburgo. Le ultime sulle condizioni di Patric

Patric è ancora ai box per il problema al malleolo. Sta meglio e l’operazione sembra scongiurata, ma la Lazio in questo momento non ha garanzie sulla sua completa guarigione. Per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, è alla ricerca di un difensore.

Infatti, il direttore sportivo Fabiani ha chiesto in prestito allo Strasburgo il classe 2002 Abakar Sylla, originario della Costa D’Avorio. Abbandonate le piste che portano a Kike Salas e Faes.