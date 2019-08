Calciomercato Lazio, pronta l’offerta dell’Inter per Milinkovic: i dettagli

Calciomercato Lazio – Secondo il quotidiano ‘Libero’ l’Inter sarebbe pronta a presentare un’offerta alla Lazio per Milinkovic

Calciomercato Lazio – L’Inter nelle prossime ore sarebbe pronta a presentare un’offerta ufficiale per Milinkovic: questa l’indiscrezione lanciata dal quotidiano Libero. I nerazzurri offrirebbero un prestito oneroso di 15 milioni di euro, più un diritto di riscatto fissato a 60 milioni. Un’offerta che non soddisferà sicuramente la Lazio, visto che Lotito non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 100 milioni e il presidente ha ribadito già più volte che solo in caso di offerte irriducibili valuterà la cessione del talento serbo.