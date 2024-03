Calciomercato Lazio, parla l’Ag. di Clarke: «I biancocelesti si erano fatti avanti durante la finestra di gennaio, ma…». Ecco cosa ha dichiarato

L’agente di Jack Clarke, Ian Harte, ha rivelato a Free Bets, come riportato dal Sunderland Echo, che il Sunderland non è riuscito a trovare l’accordo col giocatore per predisporre un nuovo contratto. Poi è tornato a parlare delle offerte ricevute dal suo assistito, tra cui quella della Lazio. Ecco cosa ha dichiarato in merito.

PAROLE– «Il Burnley era interessato un anno fa e poi la Lazio si è fatta avanti durante la finestra di gennaio, ma il Sunderland non ha ritenuto che la valutazione fosse giusta. Jack ha ancora due anni di contratto con il Sunderland. Vuole giocare a calcio. Quando giocava prima dell’infortunio, giocava con il sorriso sulle labbra e aiutava la squadra. C’era una clausola nel contratto di Jack che prevedeva che se avesse giocato un certo numero di partite, cosa che aveva fatto all’inizio della stagione, gli sarebbe stato offerto un nuovo contratto (…) C’è stata un’offerta, ma non era sufficiente. Ogni club calcistico ha le sue strutture per lavorare, ma quando si ha un giocatore come Jack a volte le strutture devono essere infrante e non credo che questo cambierà, purtroppo ».