Calciomercato Lazio, Parisi: il piano del club per arrivare al calciatore

Lazio, il club biancoceleste è a lavoro per rinforzare la propria rosa e il giovane empolese piace molto a Sarri

La stagione è andata in archivio e per la Lazio è arrivato il momento di pensare al calciomercato estivo. Secondo quanto viene riportato dal Messaggero, per il ruolo di terzino biancoceleste spunterebbe il nome di Parisi, il quale è molto gradito a Sarri.

Il club capitolino, avrebbe una carta da giocare ovvero il cartellino di Akpa Apro, che ha stupito tutti e Zanetti approverebbe ad una sua eventuale permanenza in Toscana con l’Empoli