Calciomercato Lazio, Paredes vicino al ritorno in Italia? Trovato l’accordo tra il PSG e un club di Serie A. I dettagli

Leandro Paredes si avvicina al ritorno in Italia e in particolare alla Roma. Secondo i francesi di Tyc Sport, Thiago Pinto avrebbe trovato l’accordo con l’argentino sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Resta da trovare l’intesa finale con i parigini anche se non sarà semplice. Paredes era stato accostato anche alla Lazio nelle scorse settimane.