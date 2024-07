Calciomercato Lazio, Bellingham e Pardo fanno al caso dei biancocelesti: il MOTIVO. Le ultime sulle trattative

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio non molla i due giovani Fernandez-Pardo e Jobe Bellingham. Infatti, i due calciatori sono classe 2005 e non andrebbero ad occupare gli slot riservati agli over 22, al momento tutti occupati.

Acquistare Pardo e Bellingham, però, non sarà facile. Infatti, il primo è appena esploso con il Gent ed ha molte squadre al seguito, mentre l’inglese vuole restare un altro anno al Sunderland per completare il suo percorso di crescita.