Calciomercato Lazio: si valuta un altro parametro zero dall’Inter. Dopo Vecino i biancocelesti a caccia di un altro affare

Secondo La Gazzetta dello Sport dopo Vecino il calciomercato Lazio potrebbe prendere un altro giocatore a parametro zero dall’Inter: si tratta di Roberto Gagliardini, già monitorato dal d.s. Igli Tare ai tempi dell’Atalanta, prima che nel 2017 passasse a Milano.

Il mediano bergamasco, 29 anni ad aprile, non sta fornendo un rendimento esaltante. Ed è finito ai margini delle scelte di Inzaghi: 18 presenze (12 in campionato), in totale per 639’ in campo. Così il suo contratto in scadenza con l’Inter non registra chance di rinnovo. La Lazio lo sta considerando, confidando pure che, sotto la guida di Sarri, come è successo ad altri, Gagliardini potrebbe rilanciarsi. Arriverebbe da svincolato: una via rivelatasi proficua con Romagnoli e Vecino.