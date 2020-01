Calciomercato Lazio, Paloschi potrebbe arrivare ma dopo il Napoli

L’operazione che vedrebbe Paloschi alla Lazio è tutta da definire, ma si potrebbe fare dopo la gara di Coppa Italia

La prolungata assenza di Correa in queste partite, ha dimostrato che la Lazio ha bisogno di un rinforzo offensivo ed il nome scelto sarebbe quello di Alberto Paloschi.

Attualmente il giocatore è sotto contratto con la Spal fino al 2021, ma non sta trovando molto spazio e quindi vorrebbe cambiare aria. L’operazione, come riporta il Corriere dello Sport, non è ancora definita però potrebbe esserlo nelle prossime ore, dopo l’impegno dei biancocelesti in Coppa Italia. Il trasferimento sarebbe in prestito con diritto di riscatto, senza quindi un esborso economico. Vedremo che piega prenderà la situazione solo dopo la gara del San Paolo.