Calciomercato Lazio, Raul Moro ad un passo dall’addio. Ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti lavorano anche in uscita: ad un passo la cessione di Raul Moro all’Oviedo. I dettagli.

Dopo la definizioni delle cessioni di Escalante e Acerbi, il calciomercato Lazio continua a muoversi anche in uscita.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’Oviedo, dopo averlo avuto in prestito da gennaio a giugno, è vicinissimo all’acquisto a titolo definitivo di Raul Moro per 2 milioni di euro.