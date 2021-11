Calciomercato Lazio: anche un altro club interessato ad Ospina, ecco chi

Dalla Colombia riportano l’indiscrezione di un interesse della Juve per Ospina. Il colombiano in scadenza interessa anche alla Lazio

Non solo Lazio. David Ospina a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Napoli. Su di lui c’è l’interesse dei biancocelesti ma non solo.

Dalla Colombia, infatti, riferiscono di un interesse della Juventus per Ospina. Per El Futbolero, in particolare, la Juve sarebbe intenzionata e prendere il portiere del Napoli a parametro zero, per metterlo in sana competizione con l’attuale titolare Szczesny.