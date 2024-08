Calciomercato Lazio, Orsi: «MIRATO per RIPARTIRE, si punta su questa cosa»

Calciomercato Lazio, il giudizio dell’ex portiere Fernando Orsi: «Sono andati via giocatori importanti, li hai sostituiti così…»

Fernando Orsi nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni ha commentato il calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole.

I giocatori che sono arrivati non sono fuoriclasse, ma sono funzionali al gioco di Baroni. Cosa ne pensa di questo mercato della Lazio?

«È stato un mercato mirato, di ristrutturazione e di ripartenza. Sono andati via giocatori di grande qualità e sono arrivati giocatori buoni, che secondo me, puntando sul collettivo, possono fare bene. Aspetterei a dare un giudizio perché il calcio di adesso è calcio d’estate e tante volte si può sbagliare nelle valutazioni. Al di là di tutto, Baroni è un allenatore che ha fatto molto bene in questi ultimi anni e conoscendo i giocatori che gli sono arrivati potrebbe essere favorito da questa situazione».