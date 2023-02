Calciomercato Lazio, operazione incrociata col Bruges: i dettagli

Calciomercato Lazio, operazione incrociata tra i biancocelesti ei l Bruges: Tare vicinissimo a Jutglà. I dettagli

Come riportato dalla Spagna, e in particolare dal Mundo Deportivo, la Lazio e il Bruges starebbe per intrecciare i propri mercati estivi. Il club belga è infatti molto vicino a Víctor Barberá del Barcellona Atletic.

Per finanziare l’operazione il Bruges sarebbe in trattativa avanzata proprio con i biancocelesti per chiudere l’operazione Jutglà, attaccante individuato da tempo da Tare.