Calciomercato Lazio, operazione esuberi: 4 colpi in uscita a gennaio

A gennaio la Lazio dovrà operare anche in uscita, sono quattro gli esuberi: Casasola, Djavan Anderson, Minala e Durmisi

Casasola, Djavan Anderson, Minala e Durmisi. Sono questi i nomi dei quattro giocatori che si cercherà di piazzare a gennaio: non rientrano nel progetto di Inzaghi… nemmeno in allenamento. Il danese è arrivato alla Lazio la scorsa stagione ma ha già la valigia in mano. Non sta passando un buon momento, come confessato sui social, auspica un ritorno in Spagna ma per ora non ci sono offerte.

Casasola e Djavan Anderson, invece, sono arrivati da Salerno: il loro futuro sembra essere in prestito, ma comunque lontano dai colori biancocelesti. La prima squadra li ha visti occasionalmente per rimpolpare il gruppo nelle sessioni di training, durante la sosta delle nazionali. Minala, al contrario, si muove tra le fila della Primavera di Menichini dopo l’esperienza alla Salernitana.

Nella prossima finestra di mercato, la Lazio dovrà sfoltire la rosa e dovrà iniziare piazzando questsi quattro.