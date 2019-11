Lazio, Zola: «Inzaghi e Gasperini vincono divertendo»

Gianfranco Zola ha commentato il momento che sta vivendo la Serie A, soffermandosi anche sul modo di giocare di Lazio ed Atalanta

Una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport per fare il punto sul momento che sta vivendo la Serie A. Gianfranco Zola ha commentato la lotta ai vertici del campionato, soffermandosi anche sulle squadre inseguitrici. Tra queste, c’è la Lazio di Inzaghi e l’Atalanta di Gasperini:

«Sono diversi tra loro Gasperini e Inzaghi e a me piace la diversità. Arricchiscono il campionato. Soprattutto nel calcio che non si gioca in un solo modo. Loro vincono divertendo. Lo Scudetto se lo giocheranno Inter e Juve, ma ci sono altre squadre che stanno facendo molto bene come la Roma, il Cagliari, l’Atalanta e la Lazio».