Calciomercato Lazio, pronto l’assalto a Ricci: la strategia di Lotito

Calciomercato Lazio, Lotito prepara il quarto colpo in entrata: assalto a Samuele Ricci del Torino. Pronta l’offerta

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio il quarto colpo di mercato designato risponde al nome di Samuele Ricci, vera e propria priorità di Sarri in regia.

Lotito è pronto all’affondo con un’offerta da 21 milioni complessivi, compresi anche i bonus. Cairo al momento non si è mai smosso da quota 25 milioni ma il pressing del ragazzo potrebbe portare alla tanto attesa fumata bianca.