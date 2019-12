Calciomercato Lazio, il Real Madrid pensa a Milinkovic: pronta l’offerta di 105 milioni

Calciomercato Lazio, il Real Madrid continua a seguire il Sergente Milinkovic-Savic: ecco la proposta di offerta

Sarà sempre lui inevitabilmente al centro del mercato presunto o vero che sia. Tantissime squadre in questi anni si sono interessate a Milinkovic-Savic. In estate sembrava dovesse arrivare l’addio definitivo ma poi alla fine il serbo è rimasto alla corta di mister Inzaghi.

All’estero però, sponda madridista, sembra non abbiamo mai smesso di seguirlo. Come riporta Don Balòn infatti il patron del Real Madrid Florentino Perez stravede per il calciatore avrebbe pronta un’offerta da 105 milioni da presentare al patron Lotito. Verità o suggestione è presto per dirlo, il Sergente per ora è a Roma e sarà difficile portarlo via.