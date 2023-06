Luis Alberto-Lazio, matrimonio a forte rischio! Tutti i retroscena sull’offerta dal Qatar

Calciomercato Lazio, l’Al-Duhail fa sul serio per Luis Alberto: offerta monstre al calciatore. Lotito per ora resiste

La possibile partenza di Luis Alberto complica i piani del calciomercato Lazio. Come riferito da Il Messaggero infatti, che conferma le indiscrezioni circolate ieri sera, l’Al-Duhail avrebbe messo sul piatto un quinquennale da 8 milioni di euro a stagione per il Mago offrendone 15 (12+3 di bonus) a Lotito per il cartellino.

Il presidente biancoceleste per ora resiste chiedendone almeno 20 ma in cuor suo spera di giungere all’intesa con lo spagnolo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Saranno giorni molto caldi.