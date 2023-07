Mercato Lazio, rifiutata la prima offerta per Zielinski: De Laurentiis provoca Lotito

Calciomercato Lazio, De Laurentiis ha rifiutato la prima proposta di Lotito per Zielinski: arriva la provazione del numero uno dei campani

Come riferito dal Corriere dello Sport, Piotr Zielinski resta il primo obiettivo del calciomercato Lazio per la sostituzione di Milinkovic-Savic.

Lotito ha presentato una prima proposta da 20 milioni di euro più 5 di bonus per il polacco in scadenza nel 2024. De Laurentiis ha rifiutato provocando il patron biancoceleste: servono 35 milioni, solo 5 in meno di quelli incassati per Milinkovic. Sullo sfondo resta l’Arabia Saudita.