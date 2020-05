Calciomercato Lazio, Lotito: ecco l’offerta per arrivare a Luis Suarez

Calciomercato Lazio, si fa sempre più concreto l’interesse dei biancocelesti per Luis Suarez: ecco l’offerta di Lotito

In attesa di scoprire se il campionato riuscirà a ripartire e la stagione ad essere portata a termine la Lazio pensa anche a quella che sarà la rosa del prossimo anno con i biancocelesti impegnati in Champions League.

Sono molti i nomi che in questo periodo ruotano in orbita Lazio ma pare che un interesse concreto ci sia per Luis Suarez. Attaccante classe 1997 del Watford ma in prestito al Real Saragozza. Come riporta il Corriere dello Sport infatti Lotito ha già presentato la sua offerta: 15 milioni più bonus che porterebbero la trattativa attorno ai 18-20.