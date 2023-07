Zielinski-Lazio, Lotito molla il polacco? Oggi ultimo tentativo. Cosa succede

Calciomercato Lazio, rifiutata dal Napoli l’offerta di Lotito per Zielinski: oggi ultimo tentativo a Milano altrimenti la pista si chiuderà

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli ha rifiutato la proposta da 25 milioni di euro, bonus compresi, di Lotito per Piotr Zielinski, obiettivo del calciomercato Lazio.

Oggi a Milano, in occasione dell’Assemblea per i diritti tv, ci sarà un ultimo tentativo: se i campani non scenderanno dalla richiesta di 30 milioni la Lazio cambierà definitivamente obiettivo.