Calciomercato Lazio, OFFERTA CHOC di Lotito al Lione! I francesi VACILLANO

Calciomercato Lazio, offerta choc di Lotito al Lione per Cherki, calciatore in scadenza di contratto a giugno del 2025

Importante aggiornamento fornito da Radio Olympia sul calciomercato Lazio e in merito alla trattativa per Cherki del Lione, in scadenza di contratto a giugno del 2025.

L’offerta che la Lazio vorrebbe presentare al Lione per Ryan Cherki è di 15/16 milioni più 2 di bonus e una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Da capire se l’offerta verrà effettivamente presentata: sono ore caldissime.