Calciomercato Lazio, la Juve ha pronta l’offerta per Milinkovic ma dipende da Rabiot

Calciomercato Lazio, la Juve è pronta all’affondo per Milinkovic-Savic ma solo se non dovesse rinnovare Rabiot

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’unica squadra che ha paventato a Lotito la possibilità di fare un’offerta per Milinkovic-Savic è stata la Juve.

Se non dovesse arrivare il rinnovo di Rabiot, per il quale peraltro è aumentata la fiducia nelle ultime ore, la Vecchia Signora è pronta a mettere sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini. Svolta in arrivo nel calciomercato Lazio?