Calciomercato Lazio, la Juve fa sul serio per Felipe Anderson: ecco l’offerta di Giuntoli

Calciomercato Lazio, ora la Juve fa sul serio per provare a portare Felipe Anderson in bianconero: i dettagli dell’offerta

Tuttosport fa il punto sulla situazione di Felipe Anderson, uno dei possibili nomi in uscita per il calciomercato Lazio visto il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. La Juve guarda sempre con attenzione al giocatore ed è pronta a chiudere con la sorella-agente.

Il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da 3 milioni netti a stagione di ingaggio. Cifre vicine a quelle offerte da Lotito, che non potrà però opporsi de il calciatore preferirà trasferirsi a Torino.