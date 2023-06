Lazio Torreira, piovono conferme sull’offerta di Lotito. La posizione del Galatasaray

Calciomercato Lazio, piovono conferme sulla prima offerta dei biancocelesti al Galatasaray per Torreira: il punto

Come riportato dal Corriere dello Sport, piovono conferme sulle notizie trapelate ieri di una prima offerta del calciomercato Lazio al Galatasaray per Torreira, obiettivo principale di Sarri per la mediana.

Lotito ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto: il club turco ha aperto alla cessione ma vuole cedere a titolo definitivo l’ex Fiorentina, subito o con la formula del prestito con obbligo di riscatto.