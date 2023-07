Mercato Lazio, Lotito non molla Zakharyan: c’è l’offerta alla Dinamo Mosca. I dettagli

Calciomercato Lazio, Lotito continua a seguire anche Zakharyan come erede di Milinkovic: prima offerta alla Dinamo Mosca

Claudio Lotito non molla Zakharyan, obiettivo caldo del calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il patron stravede per il classe 2003 della Dinamo Mosca tanto da aver presentato un’offerta da 10 milioni di euro per il cartellino del ragazzo in scadenza tra un anno.

I russi chiedono 11.5 milioni quindi in settimana l’affare potrebbe chiudersi: serve però il placet di Sarri che tarda ad arrivare. Il tecnico, pur apprezzando il talento di Zakharyan, vorrebbe un calciatore più pronto e consolidato.