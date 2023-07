Lazio-Kerkez, prossimi giorni decisivi: Lotito ha presentato quell’offerta

Calciomercato Lazio, sono giorni decisivi per quanto riguarda Milos Kerkez: Lotito ha già presentato un’offerta agli olandesi

Come riportato dal Corriere dello Sport, Milos Kerkez, ex Milan e oggi all‘AZ Alkmaar, è diventato il primo obiettivo del calciomercato Lazio per quanto riguarda la corsia sinistra di difesa.

Il ragazzo, che ha segnato alla Lazio in Conference League, ha gli stessi procuratori di Luis Alberto e ha raggiunto una valutazione di 15 milioni di euro. Lotito ha già presentato una prima offerta da 10 milioni più bonus. C’è fiducia tra le parti.