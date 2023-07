Calciomercato Lazio, distanza con l’AZ Akmaar per Kerkez: la situazione

Calciomercato Lazio, prima offerta all’AZ Alkmaar per Kerkez: la società olandese rifiuta e pretende un rilancio

Prosegue la trattativa tra il calciomercato Lazio e l’AZ Alkmaar per Kerkez. Come riferito da TMW infatti, i biancocelesti hanno trovato un accordo di massima con il terzino sinistro ma non ancora quello con la società olandese.

Lotito ha messo sul piatto 12 milioni di euro bonus inclusi mentre l’AZ Alkmaar ne chiede 16 per liberare l’ex Milan. Le prossime ore saranno decisive per cercare di colmare le distanze.