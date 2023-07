Immobile-Arabia Saudita, ecco le cifre dell’offerta choc a Ciro

Calciomercato Lazio, vera e concreta l’offerta dell’Al Wehda per Ciro Immobile: ecco le cifre della proposta choc

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è vera e concreta l’offerta giunta a Ciro Immobile dall’Arabia Saudita, e in particolare dall’Al Wehda.

I sauditi hanno offerto un biennale da 35 milioni di euro complessivi (20 il primo anno, 15 il secondo) più altri 5 milioni di euro alla firma. La Lazio ha rifiutato una proposta da circa 20 milioni, ritenuta bassa. Per Lotito Ciro è incedibile ma in caso di offerta intorno ai 50 milioni potrebbe concedere il via libera.