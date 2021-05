Lazio, occhio a Simy. Il Torino punta l’attaccante del Crotone

Calciomercato Lazio, per Simy si aggiunge un’altra pretendente. Il Torino punta l’attaccante del Crotone per la prossima stagione

Dopo una salvezza conquistata per il rotto della cuffia, il Torino è intenzionato a fare un ottimo mercato per disputare una stagione di livello più alto. E la dirigenza granata, come riportato da Tuttosport, starebbe pensando a un super colpo per migliorare la rosa: ovvero Nwankwo Simy, attaccante del Crotone che nel campionato appena terminato ha messo a segno 20 gol.

E per finanziare il colpo, il Torino avrebbe in mente di cedere due elementi dell’attuale reparto offensivo: Simone Verdi e Simone Zaza, due attaccanti che non hanno dato un grande apporto ai granata da quando sono arrivati in Piemonte.