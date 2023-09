Calciomercato Lazio, occhi puntati sul figlio di Veron: possibile futuro in Serie A. Sarebbe un innesto di mercato prezioso per molti

C’è grande entusiasmo per l’ascesa calcistica del figlio dell’ex centrocampista, Deian Veron, che ora milita nell’Estudiantes.

Come rende noto calciomercato.com, il giovane talento potrebbe presto tentare il salto qualitativo in Europa, puntando alla Serie A. Tra le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina, parrebbe esserci proprio la Sampdoria, che a distanza di 27 anni potrebbe riportare in Serie A di nuovo un Veron. I tifosi di Parma, Lazio e Inter sognano il colpaccio.