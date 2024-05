Calciomercato Lazio, si guarda in Messico: occhi su un ex Real Madrid B. Le ultime in casa biancoceleste sulla possibile trattativa

Come riportato da Radiosei, la Lazio starebbe sondando un profilo per il centrocampo del futuro, ovvero Alvaro Fidalgo, centrocampista spagnolo classe 97 in forza al Club America, squadra messicana.

Il giocatore, cresciuto nel vivaio del Real Madrid B, può essere un’occasione da non farsi sfuggire. Il suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni. I biancocelesti sondano l’affare e possono essere i primi nella corsa al giocatore.