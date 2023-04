Calciomercato Lazio, occhi in casa Feyenoord: piace un centrocampista. Si tratta di Mats Wieffer autore del gol che ha deciso la gara contro la Roma

Come riporta TMW Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord autore della rete che ha deciso la partita contro la Roma nell’andata dei quarti di Europa League è uno dei giocatori attenzionati dalla Lazio in vista del mercato di giugno. Le parole del giocatore ai canali ufficiali della UEFA:

PAROLE– «È incredibile aver segnato. Lo sognavo davvero, è speciale per me. Le cose stanno andando molto velocemente per me in questo momento. I giocatori della Roma sono tutti alti, e giocano molto nella seconda fase. Ci sono stati molti duelli e non è quello a cui siamo abituati. Nel campionato olandese si gioca di più con la palla e in costruzione. Penso che abbiamo fatto bene. Il mister ha detto durante l’intervallo che abbiamo giocato bene, ma che avremmo dovuto cambiare gioco più spesso. Questo avrebbe creato opportunità per avanzare con le ali e per i nostri terzini di sovrapporsi. Nei primi 15 minuti del secondo tempo è andata un po’ meglio, ma dopo aver segnato siamo calati »