Calciomercato Lazio, Lotito piazza l’ennesimo colpo: c’è lui in pole a centrocampo

Calciomercato Lazio, Lotito prepara l’ennesimo colpo a centrocampo: in pole per completare il reparto c’è Wieffer del Feyenoord

Come riportato dal Corriere dello Sport, Rovella non sarà con ogni probabilità l’ultimo colpo del calciomercato Lazio a centrocampo.

Lotito vuole regalare a Sarri una squadra il più completa possibile: in pole nel ruolo di mezzala c’è ora Wieffer del Feyenoord. Costa 12 milioni di euro e avrebbe superato la concorrenza di Guendouzi per il quale il Marsiglia chiede 20 milioni di euro. Per affondare il colpo serve però la partenza di uno tra Basic e Marcos Antonio. Lotito prepara la sorpresa finale.