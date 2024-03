Calciomercato Lazio, è Simeone il prescelto in attacco: spunta il retroscena sulla richiesta di Tudor a Fabiani

Calciomercato Lazio, l’obiettivo principale per l’attacco della prossima stagione è Simeone del Napoli. Richiesta di Tudor a Fabiani

Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo obiettivo del calciomercato Lazio per l’attacco della prossima stagione è Simeone del Napoli. Tudor avrebbe fatto il suo nome a Fabiani già nel primo incontro che ha portato poi alla firma del tecnico con i biancocelesti.

Molto passerà dal futuro di Immobile: se dovesse partire Simeone potrebbe essere affiancato a Castellanos. Il calciatore, che voleva lasciare Napoli già lo scorso gennaio, non ha cambiato idea e non la cambierà nemmeno dopo la probabile partenza di Osimhen. Il gradimento per il trasferimento a Formello c’è ma l’ostacolo è rappresentato da De Laurentiis che ha fissato un prezzo almeno pari a quello del riscatto dal Verona: 18 milioni di euro.