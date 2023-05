Calciomercato Lazio, torna di moda il pallino di Lotito: serve l’ok di Sarri

Calciomercato Lazio, non è per nulla tramontata in casa Lazio la pista che porta a Mateo Retegui: serve l’ok di Sarri

Non è un mistero il fatto che una delle priorità del prossimo calciomercato Lazio sarà quella di regalare a Maurizio Sarri un vice Immobile di spessore.

Come riporta Il Messaggero, Lotito non ha per nulla accantonato l’idea di portare a Formello Mateo Retegui. Per pianificare l’affondo però serve l’inevitabile ok di Maurizio Sarri: il tecnico non pare troppo convinto.