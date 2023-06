Calciomercato Lazio, spunta un parametro zero a sorpresa: possibile il colpo dalla Serie A

Calciomercato Lazio, spunta Pereyra a parametro zero per il centrocampo biancoceleste: forte concorrenza della Fiorentina

Spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Lazio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sarebbero piombati su Pereyra, centrocampista dell’Udinese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Accostato anche al Milan prima dell’addio di Massara e Maldini, su di lui è forte la concorrenza della Fiorentina. La Champions potrebbe però fare la differenza: Lotito progetto il secondo colpo alla Vecino.