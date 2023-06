Mercato Lazio, Orsolini rimonta Berardi: le possibili cifre dell’operazione

Calciomercato Lazio, gli alti costi per Berardi spingono Lotito verso Orsolini: il Bologna chiede 15 milioni di euro per l’esterno

Riccardo Orsolini torna prepotentemente in pole tra gli obiettivi in attacco del calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, i 30 milioni di euro richiesti dal Sassuolo per Berardi sono considerati troppo elevati (solo una cessione di Milinkovic, al momento improbabile, potrebbe far sbloccare l’affare).

Proprio per questo Lotito è tornato a bussare in casa del Bologna per l’esterno italiano in scadenza di contratto nel 2024 e disposto a rinnovare solo a fine mercato senza offerte soddisfacenti. Sartori lo valuta 15 milioni, Lotito è pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus oppure ad inserire Cancellieri, gradito ai felsinei, come potenziale contropartita.